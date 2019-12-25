Филиал №1 Центра крови Ленинградской области готов принять доноров вечером

Дополнительный прием доноров откроется 16 декабря с 15.00 до 18.30.

Филиал №1 Центра крови Ленинградской области, расположенный в Петербурге на проспекте Луначарского, 45/1, открывает дополнительный прием доноров в вечернее время из-за острой нехватки запаса крови. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе областного правительства.

Доноры могут посетить филиал по понедельникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00. В четверг, 16 декабря, доноров ждут и с 15.00 до 18.30. После сдачи крови донорам положены два дня отдыха и компенсационная выплата в размере 1211 рублей. Подробнее о том, кто может стать донором, и как найти Центр крови можно узнать в группе ВКонтакте.

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Фото: Piter.TV