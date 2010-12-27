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Фильмы Юрия Быкова и Натальи Мещаниновой покажут на кинофестивале в Торонто
Сегодня, 12:44
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alexandra08
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Фильмы Юрия Быкова и Натальи Мещаниновой покажут на кинофестивале в Торонто

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Первая кинолента ранее стала обладателем  гран-при "Кинотавра".

С 6 по 16 сентября в Торонто проведут 43-м Международный кинофестиваль. Об этом сообщает ТАСС.  На фестивале покажут мировые премьеры двух российских фильмов - "Сердце мира" Натальи Мещаниновой и "Завод" Юрия Быкова.

Первая кинолента стала обладателем  гран-при "Кинотавра". Во второй картине сыграли звезды российского кино - Денис Шведов, Андрей Смоляков и Иван Янковский. По информации ТАСС, обе картины вошли в программу "Современное мировое кино".

Особенностью фестиваля в Торонто является тот факт, что победителей выбирают зрительским голосованием, а не по решению жюри.

Ранее сообщалось, что новый фильм "Завод" разорил Юрия Быкова.

Фото: Юрий Быков / ВК.

Теги: кинотавр , международный фестиваль в торонто , наталья мещанинова , юрий быков
Категории: Лента новостей Новости России Культура Кино

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