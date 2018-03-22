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Новый фильм "Завод" разорил Юрия Быкова

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На выходных режиссер встретился со студентами СПбГУ и ответил на самые неожиданные вопросы учащихся. Корреспонденты Piter.TV поговорили с Юрием и узнали об изменениях в его мировоззрении и о новых кинопроектах.

На творческой встрече в СПбГУ кинорежиссер рассказал студентам о новом векторе своего развития, о вещах, способствующих своим внутренним изменениям, о меняющемся мире кинематографа и о том, во что, на его взгляд, стоит верить каждому человеку.

Также, Юрий Быков ответил на вопросы учащихся о своей работе над новой картиной "Завод" и о ее непростом пути финансирования.

Смотрите обо всем вышеперечисленном  в нашем видеосюжете. 

Видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Дарья Молчанова,

Дарья Прибыткова, Леся Сапожникова

Теги: быков завод , спбгу , юрий быков , юрий быков спбгу
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Культура Кино

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