Новый фильм "Завод" разорил Юрия Быкова

На выходных режиссер встретился со студентами СПбГУ и ответил на самые неожиданные вопросы учащихся. Корреспонденты Piter.TV поговорили с Юрием и узнали об изменениях в его мировоззрении и о новых кинопроектах.

На творческой встрече в СПбГУ кинорежиссер рассказал студентам о новом векторе своего развития, о вещах, способствующих своим внутренним изменениям, о меняющемся мире кинематографа и о том, во что, на его взгляд, стоит верить каждому человеку.

Также, Юрий Быков ответил на вопросы учащихся о своей работе над новой картиной "Завод" и о ее непростом пути финансирования.

Смотрите обо всем вышеперечисленном в нашем видеосюжете.

Видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Дарья Молчанова,

Дарья Прибыткова, Леся Сапожникова