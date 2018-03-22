Новый фильм "Завод" разорил Юрия Быкова

На творческой встрече в СПбГУ кинорежиссер рассказал студентам о новом векторе своего развития, о вещах, способствующих своим внутренним изменениям, о меняющемся мире кинематографа и о том, во что, на его взгляд, стоит верить каждому человеку.
Также, Юрий Быков ответил на вопросы учащихся о своей работе над новой картиной "Завод" и о ее непростом пути финансирования.
Смотрите обо всем вышеперечисленном в нашем видеосюжете.
Видео: Piter.TV
Дарья Шефер, Дарья Молчанова,
Дарья Прибыткова, Леся Сапожникова