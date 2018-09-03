Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 11:25
0
Alena_Zinovieva
131
Код вставки плеера

Фильм "Гоголь. Страшная месть" собрал более 200 млн рублей за выходные

0
 
 

В российском прокате кинокартина находится с 30 августа.

Фильм Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть" возглавил рейтинг российского проката. За первые выходные кинокартина набрала 237, 6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Гоголь. Страшная месть" — завершение трилогии, созданной на основе произведений Николая Васильевича из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". В фильме снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Таисия Вилкова, Юлия Франц и другие известные актеры.

Второе место в прокате занял боевик Альберта Хьюза "Альфа". За выходные он собрал 136,7 млн рублей. На третьем месте — американский фильм ужасов Джона Тертелтауба "Мег: Монстр глубины", сборы которого составили 36,1 миллиона рублей.

Ранее режиссер и актеры фильма "Гоголь. Страшная месть" рассказали о своих персонажах.  

Видео: YouTube /  HD Трейлеры

Теги: александр петров , гоголь страшная месть , егор баранов
Категории: Лента новостей Новости России Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5