Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы

Галлямов признался, что никогда не говорил «супер» после прокатов с Мишиной на ЧР.

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что никогда не произносил слово "супер" после их прокатов. Пара лидирует после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав 79,03 балла.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов выступают в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы они занимают первое место с результатом 79,03 балла.

Анастасия Мишина отметила, что пара довольна прокатом: были выполнены почти все элементы, включая третьи уровни, которые они планируют доработать. Атмосфера на арене добавила праздничного настроения.

Свою оценку выступления дал и Александр Галлямов: "Просто нормально откатали, хорошо. Нормально проехали, как есть. Бывает ли, когда говорим "супер"? Не было такого".

Произвольные программы пары будут показаны 20 декабря.

