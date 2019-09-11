Сегодня отмечает юбилей легенда фигурного катания из Петербурга

Тамаре Москвиной исполнилось 80 лет.

Сегодня своё 80-летие отмечает самый успешный тренер мирового фигурного катания – Тамара Москвина. Она является шестикратной чемпионкой СССР по фигурному катанию, такими же сделала своих учеников: они выиграли 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских Игр.

Москвина является ведущим специалистом клуба фигурного катания. названного в ее честь. Её известными учениками стали Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути и Александр Смирнов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Президент РФ Владимир Путин также поздравил Тамару Москвину в связи с ее юбилеем.

Фото: Piter.tv