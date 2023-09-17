Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в Петербурге

Фигурист Гуменник выиграл короткую программу с результатом 103,77 балла в Петербурге.

Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин, который проходит в Санкт-Петербурге. Его результат составил 103,77 балла, сообщает корреспондент "Коммерсанта".

23-летний спортсмен исполнил каскад четверной флип—тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель, при этом все непрыжковые элементы были оценены судьями на высший, четвертый уровень.

После короткой программы второе место занимает Евгений Семененко с 100,99 балла, третье — Андрей Мозалев с 97,16 балла. Действующий чемпион страны Владислав Дикиджи расположился на девятом месте с 86,90 балла.

Произвольную программу участники представят в воскресенье. Петр Гуменник ранее становился серебряным призером чемпионата России в 2023 году и бронзовым в 2024 году, а также дважды выигрывал финал Гран-при страны в 2023 и 2025 годах. В феврале 2026 года фигурист выступит на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

