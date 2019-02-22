Петербургский фигурист Коляда рассказал о музыкальном сюрпризе от Мишина

Двукратный чемпион России завоевал победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома".

Двукратный чемпион России из Петербурга Михаил Коляда рассказал, как отреагировал на выбор музыки для программы тренера Алексея Мишина. Об этом сообщил телеканал 78.

По словам фигуриста, он никогда бы не подумал, что сможет выступать под лирику, да и звуковое сопровождение для него стало неожиданностью, а точнее, сюрпризом. Для программы изначально выбрали несколько вариантов песен, в ответ на это тренер-хореограф Татьяна Прокофьева прислала музыку из фильма "Белый ворон". Коляда рассказал, что сначала подумал, что выступить под такую композицию просто невозможно.

Однако фигурист в очередной раз покорил публику и завоевал победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома".

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