Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве

На втором месте - грузин, на третьем - еще один россиянин.

Фигурист Михаил Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве. Россиянин одержал победу в одиночном мужском катании. В общей сложности за две программы он набрал 281,89 балла. При этом 93,34 балла он получил за короткую программу, а 188,55 балла - за произвольную.

На данный момент известно, что на второй позиции расположился грузинский спортсмен. Фигурист Морис Квителавшвили набрал 275,80 балла (99,56 и 176,24 по короткой и произвольной программам соответственно). Третьим в числе победителей стал россиянин Петр Гуменник. Он получил 268,47 балла (96,26 и 172,21 по короткой и произвольной программам).

Соревновательная программа московского Гран-при этапа завершится вечером 21 ноября.

Михаил Коляда: на чемпионате мира мог выступить лучше.

Видео: YouTube / Первый канал