Михаил Коляда: на чемпионате мира мог выступить лучше

Спортсмен из Петербурга оценил свое выступление на Чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

Петербуржец Михаил Коляда дал оценку своему выступлению на прошедшем недавно Чемпионате мира по фигурному катанию. Напомним, россиянин взял бронзовую медаль: до этого наши мужчины 7 лет не поднимались на подиум ЧМ. На пресс-конференции по итогам соревнований Михаил Коляда заявил, что в целом доволен своим выступлением.

Можно было, конечно, выступить лучше. Доволен, что стал бронзовым призером, но понимаю, что можно было лучше. Да, на турнире не было многих серьезных соперников. После Олимпиады не все успели восстановиться. Однако это все равно тяжелое соревнование и нужно было к ним говтоится Михаил Коляда, фигурное катание

Кроме того, петербуржец оценил свой сезон в целом. У критиков Михаила Коляды было много претензий по итогам его выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен назвал сезон "очень напряженным", пожаловался на эмоциональное давление и отметил молодых конкурентов, которые вскоре появятся в составе сборной России.

Раньше я думал, что это все надуманное. Эмоции, политика. Но когда этот сезон начался, то что-то вомне началось меняться и чуствовалось давление. Это тяжело. Приходилось никого не слушать, не читать интернет и подобное. Я чувствую конкуренцию в России и она растет. Ребята работают и у них получается. Михаил Коляда, фигурное катание

Ранее мы писали, что Михаил Коляда: не общаюсь с Крушельницким, но этот скандал повлиял на меня.

Фото: Piter.TV