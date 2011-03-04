Фигурист из США первым чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях

Илья Малинин стал победителем U.S. International Classic.

Американский фигурист Илья Малинин первым из спортсменов чисто исполнил четверной аксель на международных соревнованиях U.S. International Classic. Он стал лидером рейтинга с набранными 257,28 баллами. Молодой человек получил 71,84 очков за короткую программу и 185,44 за произвольную программу. Сложный элемент был заявлен в произвольной программе 17-летнего юноши. за его исполнение судейский состав поставил фигуристу 13,50 балла (при базовой стоимости 12,50 балла).

Напомним, что ранее аксель в четыре с половиной оборота с двумя ошибками на выезде во время своей произвольной программы сделал японский представитель, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю во время выступления на национальном чемпионате по фигурному катанию.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости