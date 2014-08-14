Фигуранту дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО дали условный срок

Алексея Шувалова признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Во вторник, 16 марта, Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор фигуранту Алексею Шувалову по делу экс-начальника Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Шувалов признан виновным в мошенничестве и отмывании денег по статьям ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ. Обвиняемый отпираться не стал и заключил досудебное соглашение, в результате получил четыре года условно с испытательным сроком три года.

Согласно материалам следствия, Слабиков вместе с дочерью и сообщников зарегистрировали саморегулируемые организации в сфере строительства и собирали членские взносы с компаний из разных отраслей.

Сумму ущерба оценили в более чем 5,6 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV