Директор гимназии, где 5 учеников заболели коронавирусом, выплатит штраф

Директор нарушил закон в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Во вторник, 16 марта, Московский районный суд вынес решение, согласно которому директор гимназии Петербурга выплатит штраф. Женщину признали виновной в нарушении закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В ходе расследования выяснилось, что в гимназии были неисправленные дозаторы с антисептиком, не проводилась влажная уборка в классах, помещения не проветривали, расписание уроков не способствовало минимизации контактов. Из-за этого заболели пятеро учеников.

Директор признала вину и выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV