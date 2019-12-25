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Директор гимназии, где 5 учеников заболели коронавирусом, выплатит штраф
Сегодня, 20:47
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smirenny

Директор гимназии, где 5 учеников заболели коронавирусом, выплатит штраф

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Директор нарушил закон в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Во вторник, 16 марта, Московский районный суд вынес решение, согласно которому директор гимназии Петербурга выплатит штраф. Женщину признали виновной в нарушении закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

В ходе расследования выяснилось, что в гимназии были неисправленные дозаторы с антисептиком, не проводилась влажная уборка в классах, помещения не проветривали, расписание уроков не способствовало минимизации контактов. Из-за этого заболели пятеро учеников. 

Директор признала вину и выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, зачем переболевшим прививаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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