Фигурантке по делу о теракте в метро Петербурга стало плохо в суде

На день суд перенес рассмотрение дела.

Во время заседания по делу о теракте в петербургском метро одной из фигурантов расследования стало плохо. Как отмечают очевидцы, Шохисте Каримовой пришлось вызывать скорую помощь прямо в зале суда. В результате слушания перенесли на 19 июня.

Напомним, что в преступлении обвиняются 11 человек. Они арестованы. Каждый фигурант утверждает, что невиновен. Следствие полагает, что смертник Джалилов вез на себе два взрывных устройства. Одну из бомб он оставил на станции "Площадь Восстания", а вторая взорвалась между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Первую удалось обезвредить.

В общей сложности из-за действий террористов погибло 16 человек, включая Джалилова. Еще 67 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее Piter.tv писал о том, что теракт в петербургском метро спонсировали из Турции.

Фото: Piter.tv