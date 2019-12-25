Фигуранта дела проектной компании осудили за хищение денег Минобороны

Гендиректор компании украл более 368 млн рублей.

В понедельник, 14 июля, экс-генеральному директору АО "Новит Про" Андрею Петрову, обвиненному в участии в хищении более 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки проекта 636 "Варшавянка", вынесли обвинительный приговор, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Петров также выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, Петров с 2012 по 2017 годы получал деньги от Минобороны РФ для исполнения гособоронзаказа, которые похитил. По делу о хищении 368 млн рублей задержали самого Петрова и бывшего тогда генеральным директором АО "Новит Про" Валерия Пшеничного, которого впоследствии нашли в СИЗ мертвым.

Ранее мы писали, что фигурант дела "Сети"* подал иск на 400 тысяч рублей из-за условий в СИЗО.

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