Фигурант дела "Сети"* подал иск на 400 тысяч рублей из-за условий в СИЗО

Юлий Бояршинов оспаривает условия содержания в СИЗО.

Фигурант дела "Сети"* Юлий Бояршинов подал иск в Ломоносовский суд Ленобласти. Мужчина хочет оспорить условия содержания в СИЗО.

Бояршинов указал в своем иске, что в камере слишком много людей, из-за чего у него нет личного пространства и спального места, также нет пространства для прогулок и приема пищи, а чтобы подойти к раковине или в туалет, нужно стоять в очереди. Также фигурант отметил, что его избивали и угрожали другие заключенные. Сумма иска составила 400 тысяч рублей.

Напомним, что Юлия Бояршинова приговорили к 5,5 годам колонии за участие в законспирированной организации анархистов "Сеть", которая якобы готовила вооруженные нападения на отделения полиции и органы власти.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Ранее мы писали, что приговор по делу двух фигурантов "Сети"* в Петербурге огласят 22 июня.

Фото: RUPRESSION: дело "Сети" / "ВКонтакте"