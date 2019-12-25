Фигурант "лондонского списка" Кубасов вернулся в Россию

Бизнесмен получал гарантии от Генпрокуратуры и СК, что его не арестуют.

Фигурант "лондонского списка" Михаил Кубасов вернулся в Россию. Об этом рассказали представители пресс-служба омбудсмена по вопросам бизнеса Бориса Титова. Они уточнили, что речь идет о 13 по счету участнике списка. Он является управляющим партнером "Первой правильной арбитражной компании".

К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня, 9 сентября, Михаил Кубасов благополучно прилетел в Москву. пресс-служба Бориса Титова

Напомним, что ранее Кубасов получил гарантии от российской Генеральной прокуратуры и Следственного комитета в том, что в его отношении не будет применен арест по возвращению на родину. Уголовное дело против бизнесмена было возбуждено в марте 2018 года. С марта того же года он находится в Испании, а с декабря 2019 года - в Латвии. В августе СК РФ досрочно предъявил обвинение гражданину. Следователи полагают, что вместе с соучастниками до 2017 года Кубасов фальсифицировали задолженность компании "Свиг" перед "Нортэль" (аффилированного юридического лица Кубасова) на сумму в 68 млн рублей.

Титов предложил ввести залог как гарантию возвращения в РФ фигурантов "лондонского списка".

Фото: Piter.tv