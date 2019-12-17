Фигурант дела о подготовке подрыва Пригожина нашел способ избежать наказания

Суд в третий раз рассмотрел жалобу на приговор Иванютенко, отправленного на 3,5 года в колонию-поселение за незаконный сбыт взрывчатых веществ.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Владимира Иванютенко по делу о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, суд вновь не смог доказать вину подсудимого. Об этом сообщила "Фонтанка".

Суд рассматривал жалобу на приговор Иванютенко, отправленного на 3,5 года в колонию-поселение за незаконный сбыт взрывчатых веществ, три раза. Сам процесс длится с июня и откладывается по разным причинам, но всегда – в пользу Иванютенко. Несмотря на конструктивный настрой участников заседания, позиция подсудимого и адвоката по вопросу, по всей видимости, была не согласована. Так, Иванютенко считает себя политическим заключенным. К какому-то итогу прийти не удалось, следующее заседание пройдет 10 сентября.

Напомним, что Невский райсуд Петербурга признал Иванютенко виновным в сбыте взрывчатых веществ. Следствие считает, из этих компонентов можно было собрать бомбу и взорвать кортеж ресторатора Евгения Пригожина. Иванютенко виновным себя не признает.

Ранее мы писали, что в Ленобласти вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Фото: Piter.TV