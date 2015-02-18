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После обнаружения склада боеприпасов в Петербургу и области возбудили два уголовных дела
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

После обнаружения склада боеприпасов в Петербургу и области возбудили два уголовных дела

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У петербуржца обнаружили 50 патронов, мины, тротил.

В Кировском и Ломоносовском районах возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ после обысков у фигуранта дела о наркотиках. Во время обысков по нескольким адресам сотрудники Центра "Э" обнаружили целый арсенал боеприпасов. 

На улице Бурцева оперативники изъяли тротил, порох в пластиковой банке и другие бризантные взрывчатые вещества. Экспертиза показала, что они могут быть потенциально опасны. Вещества были найдены также в деревне Старые Медуши.

Обыски проводились по месту проживания и на дачном участке 51-летнего мужчины. 

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV

Теги: боеприпасы, взрывчатые вещества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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