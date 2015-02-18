После обнаружения склада боеприпасов в Петербургу и области возбудили два уголовных дела

У петербуржца обнаружили 50 патронов, мины, тротил.

В Кировском и Ломоносовском районах возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ после обысков у фигуранта дела о наркотиках. Во время обысков по нескольким адресам сотрудники Центра "Э" обнаружили целый арсенал боеприпасов.

На улице Бурцева оперативники изъяли тротил, порох в пластиковой банке и другие бризантные взрывчатые вещества. Экспертиза показала, что они могут быть потенциально опасны. Вещества были найдены также в деревне Старые Медуши.

Обыски проводились по месту проживания и на дачном участке 51-летнего мужчины.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV