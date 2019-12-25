Еще одному участнику митинга дали условный срок

В понедельник, 5 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел дело одного из участников митинга на Сенной площади 31 января.
Мужчину обвиняли в участии в несанкционированной массовой акции, а также в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Подсудимый признал вижу, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Выяснено, что петербуржец толкнул полицейского в спину двумя руками. Силовик отметил, что испытал физическую боль и даже пострадал морально.
Подозреваемый был задержан 1 февраля.
Ранее мы писали, что суд отправил на принудительное лечение петербуржца за убийство супруги топором.
Фото: Piter.TV
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