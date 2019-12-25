В Словакии рассказали о лжи украинского политика о состоянии "Дружбы".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безобразными угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского в адрес главы национального правительства Венгрии Виктора Орбана. В видеообращении, размещенном в его рабочем аккаунте в социальных сетях, политический деятель призвал коллег из Европейского союза дистанцироваться от этих высказываний со стороны киевских властей. Эксперт полагает, что чиновник с Банковой улицы в настоящее время злоупотребляет поддержкой коллективного Брюсселя. В Словаки видят необходимость недопущения того, чтобы Владимир Зеленский думал таким образом, что европейцы и международные союзники являются его слугами, которые будут делать все то, что он от них ожидает.

Официально прошу... дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все красные линии. Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит... Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Роберт Фицо добавил, что украинские власти остановили поставки российский нефтепродуктов по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию, делая вид, что энергетическая инфраструктура повреждена на местах. Однако реальные спутниковые снимки четко подтверждают, что Владимир Зеленский лжет об этой проблеме.

Фото: Facebook / Robert Fico