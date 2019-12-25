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Февраль побил рекорд по числу потерянных детей в Петербурге
Сегодня, 12:38
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Alena_Zinovieva

Февраль побил рекорд по числу потерянных детей в Петербурге

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За 28 дней было зафиксировано 40 обращений о пропаже несовершеннолетних.

Февраль стал рекордным по числу детских поисков в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального поискового отряда "ЛизаАлерт".

За 28 дней специалисты зафиксировали 40 обращений о пропаже несовершеннолетних. Эта цифра в 1,5 раза больше, чем в январе. В более чем половине случаев речь шла о пропаже детей до 12 лет.

Всего в феврале в "ЛизаАлерт" поступило 188 заявок с просьбой найти человека. Живыми обнаружили 132 жителя Петербурга, 12 погибли, о местонахождении 19 до сих пор ничего не известно.

Ранее мы писали, что почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в феврале в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: лиза алерт, поиск людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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