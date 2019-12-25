Февраль побил рекорд по числу потерянных детей в Петербурге

За 28 дней было зафиксировано 40 обращений о пропаже несовершеннолетних.

Февраль стал рекордным по числу детских поисков в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального поискового отряда "ЛизаАлерт".

За 28 дней специалисты зафиксировали 40 обращений о пропаже несовершеннолетних. Эта цифра в 1,5 раза больше, чем в январе. В более чем половине случаев речь шла о пропаже детей до 12 лет.

Всего в феврале в "ЛизаАлерт" поступило 188 заявок с просьбой найти человека. Живыми обнаружили 132 жителя Петербурга, 12 погибли, о местонахождении 19 до сих пор ничего не известно.

Ранее мы писали, что почти 90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в феврале в Петербурге.

Фото: pixabay.com