Фестиваль-ярмарка "Анимамаркет" стартует в СПбГИКиТ

Фестиваль-ярмарка "Анимамаркет" стартует 13 февраля в стенах Государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) в Санкт-Петербурге, об этом проинформировала пресс-служба учебного заведения.

Мероприятие соберёт профессионалов отрасли, среди приглашенных гостей – команда киностудии "Союзмультфильм": режиссёр, художник-постановщик Евгения Жиркова и сценарист, редактор Екатерина Карасева. От анимационной студии Paranoid Animation выступят генеральный директор по развитию Кирилл Кийченко и креативный директор Алена Сычева. Мастер-классы проведут известный сценарист и продюсер Ксения Зайка, а также художник-постановщик Дарья Комарова.

Программа фестиваля включает два питчинга: один предназначен для презентации дипломных проектов студентов СПбГИКиТ, обучающихся на кафедре режиссуры цифровых медиа и анимации, а второй носит соревновательный характер, итогом которого станет распределение финансовой поддержки наиболее перспективным проектам. По завершении презентаций начинающие кинематографисты получат возможность сформировать творческие команды из числа учащихся операторского, продюсерского, звукооператора и художественных факультетов.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней.

Также зрителей ждут специальные кинопоказы лучших работ участников Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ", созданных талантливыми студентами и выпускниками ГИКиТ.

