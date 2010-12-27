Фестиваль "Держи лапу!" пройдет в Санкт-Петербурге

На фестивале будут около 100 кошек и собак, которые будут рады обрести новый дом.

В конце сентября на Васильевском острове пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных "Держи лапу!"Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В последние выходные сентября, 29 и 30 числа в общественном пространстве "Порт Севкабель" можно найти себе нового пушистого друга. На фестивале будут около 100 кошек и собак, которые будут рады обрести новый дом. Но это не значит, что, тем, кто не планирует брать животное, приходить нельзя. Можно просто прийти на мероприятие и пообщаться с милыми зверюшками, а также послушать лекции специалистов. Помимо этого, на мероприятии выступят собаки-призёры соревнований по дог-фризби и аджилити.

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Фото: pixabay.com