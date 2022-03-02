В парке "Остров фортов" состоится фестиваль цветов

Флористы из нескольких российских регионов представят и стран ближнего зарубежья свои работы под популярную и классическую музыку.

В эти выводные, 8 и 9 июля, в музейно-историческом парке "Остров фортов" пройдёт международный фестиваль цветов. Об мероприятии информирует пресс-служба Смольного.

В ходе фестиваля пройдёт конкурс лучших флористов РФ и стран СНГ. Титулованные профессионалы из нескольких российских регионов и стран ближнего зарубежья представят свои работы под популярную и классическую музыку. На состязание подали заявки участники из Москвы, Владивостока, Томска, Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Челябинска, а также из Армении, Туркменистана и Белоруссии.

Своё искусство флористы будут демонстрировать в номинациях "Лучший цветочный костюм", "Лучший головной убор", "Лучший букет" и "Лучший цветочный зонт". За счёт красочной сценографии и мультимедийного оформления перед зрителями возникнут образы античности и средневековья, а также пейзажи парков и интерьеры дворцов.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулковском парке пройдёт Семейный фестиваль 8 июля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)