В Пулковском парке пройдёт Семейный фестиваль 8 июля

Мероприятие будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

В субботу, 8 июля, в Пулковском парке состоится масштабный Семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мероприятие подойдёт для членов семьи любых возрастов: так, маленькие гости смогут показать себя в мастер-классах по созданию акварельных открыток, робототехнике или моделированию, а также помочь животным, приготовив корм для птиц или создав когтеточки для кошек из приюта своими руками.

На фестивале также найдутся развлечения для родителей и старшего поколения. Так, мамам предложат пройти курс создания дизайнерской одежды, папы пройдут по развитию бизнеса, а бабушки и дедушки смогут опробовать мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ранее мы сообщили о том, что открытие фестиваля "Опера – всем" состоится 12 июля на Соборной площади.

Фото: familyfestspb.timepad.ru