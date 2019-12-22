Фестиваль сирени открылся в Ботаническом саду

Он приурочен к наступлению весны.

С 22 по 24 февраля в Ботаническом саду Петра Великого проходит "Сиреневый фестиваль".

На экспозиции представлены цветущие кусты сирени. Специально к празднику сотрудники провели непростую процедуру её выгонки. Пространство павильона украшено специальными фотозонами и фотографиями.

Посетителей также ждёт выставка ботанической живописи, прогулки по Субтропическому маршруту и мастер-классы.

Ранее мы сообщили, что в Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений.

Фото: Вконтакте