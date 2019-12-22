Фестиваль сирени открылся в Ботаническом саду

С 22 по 24 февраля в Ботаническом саду Петра Великого проходит "Сиреневый фестиваль".
На экспозиции представлены цветущие кусты сирени. Специально к празднику сотрудники провели непростую процедуру её выгонки. Пространство павильона украшено специальными фотозонами и фотографиями.
Посетителей также ждёт выставка ботанической живописи, прогулки по Субтропическому маршруту и мастер-классы.
Ранее мы сообщили, что в Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений.
Фото: Вконтакте
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