Летний туристический сезон в Петербурге начнётся с Фестиваля ледоколов 29 апреля

Ледоколы "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин" будут пришвартованы на набережной Лейтенанта Шмидта. Петербуржцы и гости города смогут побывать на них с экскурсионной программой.

С субботы, 29 апреля, в Петербурге состоится официальное открытие летнего туристического сезона. Ключевым событием в этот день станет старт Фестиваля ледоколов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

В период с 29 апреля по 1 мая ледоколы "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин" будут пришвартованы на набережной Лейтенанта Шмидта. Петербуржцы и гости города смогут побывать на них с экскурсионной программой. Кроме того, на территории фестиваля пройдут тематические выставки и мастер-классы для детей и взрослых, а также автограф-сессии с писателями. Свои павильоны и стенды представят туристско-информационный центр Ленинградской области и проект "Два города – миллион впечатлений".

По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в 2023 году программа посвящена 320-летию города.

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Фото: Правительство Петербурга