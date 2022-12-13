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Фестиваль ледоколов 29 апреля открыл туристический сезон в Петербурге

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Жителей Северной столицы приглашают на мастер-классы, тематические выставки и экскурсии.

Сегодня, 29 апреля, в день открытия летнего туристического сезона в Петербурге прошел Фестиваль ледоколов. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Горожане смогут побывать на знаменитых ледоколах "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин" до 1 мая включительно. Здесь проводятся экскурсии. Корабли пришвартовались на набережной Лейтенанта Шмидта.

Жителей Северной столицы приглашают на мастер-классы, тематические выставки, автограф-сессии с писателями. Кроме того, на территории  фестиваля откроются павильоны туристско-информационного центра Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти официально стартует сезон аттракционов.

Видео: Телеграм / Это Питер, детка

Теги: корабли, набережная лейтенанта шмидта, туристический сезон в петербурге, фестиваль ледоколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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