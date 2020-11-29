Фестиваль корейской еды проходит в Петербурге

На фестивале традиционное корейское блюдо участники пытаются подружить с русской кухней, например, с блинами или окрошкой.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге проходит третий фестиваль корейской еды. В этом году он посвящен традиционному блюду - кимчи. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Гастрономический праздник проходит в "Артмузе", здесь соревнуются несколько команд. Все они любители готовить. Отмечается, что отборочный этап был непростой: сперва нужно было рассказать о рецепте, затем показать фотографии готового блюда. Из множества заявок жюри отобрали всего 10 команд.

В этом году "фуд контест" назвали "Найди любовь кимчи". Это значит, что одно из главный условий конкурса найти к кимчи идеальное блюдо-компаньон. На фестивале традиционное корейское блюдо участники пытаются подружить с русской кухней, например, с блинами или окрошкой. Победители "фуд контеста" получат довольно внушительные денежные призы.

По словам генерального консула республики Корея Бюн Чоль Хван, кухня - отличный способ узнать о культуре другой страны. Этот праздник часть дабл-кей фестиваля. После пройдут выступления танцоров - лучших кавер-дэнс коллективов Северо-Запада.

Ранее Piter.tv писал, что управляющие ТЦ в Петербурге просят открыть фуд-корты в обмен на пункты вакцинации.

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