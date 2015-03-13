МИД РФ: учения Вашингтона, Токио и Сеула не помогают стабилизации Корейского полуострова

Мария Захарова оценила учения, состоявшиеся 22 октября.

Американские военные учения, организуемые совместно с Японией и Южной Кореей не способствуют налаживанию переговорного процесса в целях политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что союзники под руководством Вашингтона продолжают наращивать военную активность в регионе, что негативно сказывается на напряженность и эскалацию.

Обратили внимание на состоявшиеся 22 октября беспрецедентные трехсторонние военно-воздушные учения с привлечением американского военно-стратегического бомбардировщика. Подобная демонстрация силового потенциала не способствует налаживанию переговорного процесса... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: миссия ЕС в Армении под видом мониторинга собирает разведданные против России.

Фото и видео: МИД России