В МИД РФ рассказали о задаче специалистов Евросоюза в Ереване.

Миссия Европейского союза на территории Армении под видом мониторинга собирает разведывательные данные против России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что силы ОДКБ убедительно смогли продемонстрировать свою эффективность во время работы в Казахстане в 2022 году.

В случае согласия руководства Армении разместить на территории республики наблюдательную миссию организации многих проблем также можно было бы избежать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что вместо этого армянское руководство предпочло пригласить миссию ЕС, которая занимается сбором информации о Москве и Тегеране, а также "плодит отчетность исключительно для Брюсселя".

Захарова назвала контрпродуктивной встречу "копенгагенского формата" по Украине на Мальте.

Фото и видео: МИД России