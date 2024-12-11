В Петербурге открываются магазины с корейскими продуктами

До конца 2025 года в городе планируется открыть от трёх до пяти таких магазинов.

В Санкт-Петербурге появился новый магазин, специализирующийся на готовой корейской еде и азиатских товарах. Проект запустили владельцы сети ресторанов "Кореана". В ассортименте магазина представлены не только продукты питания, но и уходовая косметика. Часть торговой площади отведена под кафе, где одновременно могут разместиться до 20 посетителей. Об этом сообщил "Коммерсантъ Санкт-Петербург".

Планы у создателей амбициозные: до конца 2025 года в городе планируется открыть от трёх до пяти таких магазинов, а в дальнейшем – запустить франшизу.

Александр Ландарев, управляющий партнёр сети, пояснил, что идея создания новой сети связана с растущей популярностью корейской и азиатской культуры. По его словам, традиционные магазины, предлагающие подобные товары, нуждаются в обновлении. Кроме того, спрос на готовую еду растёт из-за желания потребителей экономить время и деньги.

Согласно данным агентства "Infoline-Аналитика", в 2024 году рынок готовой еды в России вырос на 30%, превысив 970 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют, что в текущем году эта тенденция сохранится. Рост связан с увеличением доходов населения, снижением уровня безработицы и недостатком кулинарных навыков у молодёжи.

Ранее ВкусВилл открыл ночные магазины без продавцов в Петербурге.

Фото: unsplash (Jakub Kapusnak)