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ВкусВилл открыл ночные магазины без продавцов в Петербурге
Сегодня, 17:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ВкусВилл открыл ночные магазины без продавцов в Петербурге

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В Петербурге пока что в таком формате будут работать 3 магазина.

ВкусВилл открыл первые круглосуточные магазины с доступом ночью по QR-коду в Петербурге. Особенность торговых точек такого формата заключается в том, что ночью они работают без продавцов. Об этом рассказали в пресс-службе ВкусВилл.

В Москве и Московской области работают уже более 80 таких магазинов, проект признан успешным и проходит стадию масштабирования. Теперь первые 3 торговые точки ждут петербуржцев по адресам: 

– ул. Планерная 95,
– просп. Маршала Блюхера 6,
– Орлово-Денисовский просп. 15.

Чтобы попасть в магазин, покупателю необходимо отсканировать QR-код на планшете — кастомное программное решение  повторяет процесс авторизации на кассе. Покупатель выбирает товары и оплачивает покупки на КСО. Так как в магазинах продается лёгкая алкогольная продукция, то на холодильниках установлен магнитный замок. Алкоголь предварительно перемещается в такие холодильники и блокируется на время работы магазина без продавца.

Фото: ВкусВилл

Теги: магазины, ночные магазины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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