ВкусВилл открыл ночные магазины без продавцов в Петербурге

В Петербурге пока что в таком формате будут работать 3 магазина.

ВкусВилл открыл первые круглосуточные магазины с доступом ночью по QR-коду в Петербурге. Особенность торговых точек такого формата заключается в том, что ночью они работают без продавцов. Об этом рассказали в пресс-службе ВкусВилл.

В Москве и Московской области работают уже более 80 таких магазинов, проект признан успешным и проходит стадию масштабирования. Теперь первые 3 торговые точки ждут петербуржцев по адресам:

– ул. Планерная 95,

– просп. Маршала Блюхера 6,

– Орлово-Денисовский просп. 15.

Чтобы попасть в магазин, покупателю необходимо отсканировать QR-код на планшете — кастомное программное решение повторяет процесс авторизации на кассе. Покупатель выбирает товары и оплачивает покупки на КСО. Так как в магазинах продается лёгкая алкогольная продукция, то на холодильниках установлен магнитный замок. Алкоголь предварительно перемещается в такие холодильники и блокируется на время работы магазина без продавца.

Фото: ВкусВилл