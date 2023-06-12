Фестиваль цветов на выходных посетили более 35 тысяч человек

В фестивале приняли участие страны, имеющие дружеские международные связи с Петербургом.

Более 35 тысяч человек посетили Фестиваль цветов около исторического парка "Россия – моя история. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Также он сообщил, что в группе Visit-petersburg.ru в социальной сети "ВКонтакте" проходит голосование за лучший цветочный арт-объект в Северной столице.

В фестивале приняли участие страны, имеющие дружеские международные связи с Петербургом. Среди них – Туркмения, Грузия, Армения и Беларусь. Цветы для оформления композиций были доставлены из Голландии, Австралии, Испании и России.

Фото: Telegram/ Борис Пиотровски