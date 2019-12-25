Фестиваль STEREOLETO 2020 пройдет в условиях коронавирусных ограничений

Зарубежные исполнители приехать все-таки не смогут.

В первые выходные осени, 5 и 6 сентября, общественное пространство "Севкабель Порт" примет любимый петербуржцами фестиваль STEREOLETO. В связи с эпидемией, для зрителей будут введены некоторые ограничения. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе мероприятия.

Так, на территории фестиваля будет установлен "масочный" режим. Всем, кто планирует провести вечер под музыку любимых артистов, необходимо помнить о социальной дистанции. Кроме того, список хедлайнеров заметно сократился – зарубежные исполнители не смогут приехать в условиях коронавируса.

Главными событиями фестиваля станут выступления Noize MC и Земфиры. Кумиры петербуржцев выйдут на сцену 5 сентября в 21:30 и 6 сентября в 21:20 соответственно.

Ранее мы рассказали о том, что выходные в Kino Corner запомнятся диалогами о стрит-арте и презентацией AR-приложения.

Фото: ВКонтакте / stereoleto