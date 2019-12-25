Выходные в Kino Corner запомнятся диалогами о стрит-арте и презентацией AR-приложения

Программа уик-энда не ограничивается этими событиями.

Насыщенную программу подготовили на предстоящий уик-энд организаторы пространства Kino Corner на Петроградской стороне. Piter.tv ознакомился с программой на 5 и 6 сентября.

В частности, в Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября, на площадке Kino Corner с 12 до 16 часов будет проводиться семейный фестиваль для взрослых и детей с активной программой – мастер-классами по фокусам, гончарному делу и созданию скворечников. Помимо всего прочего, на следующий день можно попробовать научиться делать мультфильмы или десерты в стаканчиках.

Музыкальную программу вечера предварит разговор с участницами юмористических шоу Ольгой Мокеевой (участница группы "Электрослабость"), Александрой Перевертайло (комик "Импровизации") и Лилией Авериной (Standup–комик, резидент HOPHEAD STANDUP CLUB). Запланированы вечерние концерты Сергея Верховского с Настей Кушнаровой, а также экспериментальный концерт "О чём классика?" — где знакомые произведения сойдутся в необычном сочетании тембров скрипки, валторны, флейты, виолончели и гитары.

В связи со сложной и спорной политикой, проводимой в городе относительно направления стрит-арта, и постоянных споров в профессиональном и непрофессиональном сообществах о приравнивании уличных работ к актам вандализма, команда KINO CORNER предлагает провести ЛЕНTALK на эту острую тему – заявили организаторы.

6-ого сентября в 16 часов на сцене пространства состоится открытый разговор со зрителями об актуальных объективных и субъективных проблемах, с которыми сталкиваются молодые художники, выходящие на улицы, и жители города, так или иначе оценивающие результаты их работы. Среди заявленных участников – Артем Бурж, продюсер HOODGRAFFTEAM, Владимир Telezh, Оля Maznya, в качестве приглашенного гостя – Игорь Van Gee.

В этот же день в течение дня заявлена презентация приложения для просмотра дополненной реальности от IT-команды PushKeen.

Некоторые из работ художников стрит-арта на стенах кластера "оживут", и у гостей пространства появится возможность увидеть фрагменты фильмов "Золотой коллекции" киностудии "Ленфильм", по мотивам которых созданы граффити в пространстве Kino Corner. В дальнейшем опции приложения будут расширяться.

Полную программу событий на предстоящий уик-энд можно узнать на сайте проекта.

Ранее мы показывали, как открывался Kino Corner на Петроградской стороне и как завершился фестиваль стрит-арта в новом пространстве на территории киностудии "Ленфильм".

Фото: Piter.tv