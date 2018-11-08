Фестиваль "Мотостолица" ограничит движение в центре Петербурга

Ограничения вступят в силу 21 августа и продлятся до 26 августа.

В субботу, 24 августа, на Манежной площади в Петербурге пройдет фестиваль "Мотостолица". В связи с проведением и подготовкой к событию движение в центре города будет временно ограничено. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет закрыто по Караванной улице от площади Белинского до Манежной площади с 00:00 22 августа до 10:00 25 августа. Также водители не смогут проехать по Манежной площади, Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы и по Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы с 00:00 22 августа до 07:00 26 августа.

Кроме того, на указанных участках будет запрещена остановка автотранспорта с 00:00 21 августа до 07:00 26 августа.

Фестиваль "Мотостолица" начнется в городе на Неве в 13:00, вход свободный.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что празднование Дня Государственного флага РФ ограничит движение в Петербурге.

Фото: vk.com/motostolica2019