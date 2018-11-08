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Празднование Дня Государственного флага РФ ограничит движение в Пушкинском районе Петербурга
Сегодня, 12:13
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nadezhda_sib

Празднование Дня Государственного флага РФ ограничит движение в Пушкинском районе Петербурга

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Движение по Магазейной улице будет закрыто на 4 часа.

Проведение торжественных мероприятий в честь Дня Государственного флага РФ ограничит движение в Пушкинском районе города. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 

В четверг, 22 августа, с 14:00 до 18:00 будет закрыто движение транспортных средств по Магазейной улице от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы. 

День российского флага празднуется с 1994 года. Впервые триколор был поднят как государственный символ 22 августа 1991.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне выбрали самый тихий город России

Фото: pixabay.com 

Теги: день государственного флага рф, ограничения в движении
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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