Фестиваль "Кижный маяк" пройдёт в Петербурге с 17 по 19 января

В рамках мероприятия запланированы концерты, встречи с писателями, а также лекции и спектакли.

С пятницы по воскресенье в Северной столице будет проходить всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга". Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

В рамках фестиваля состоятся свыше 100 различных бесплатных мероприятий, в том числе – концерты, встречи с писателями, а также спектакли и лекции. Вход на них свободный, однако необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля. Все мероприятия будут транслироваться в онлайн-режиме в течение 60-ти часов.

Напомним, что первый фестиваль "Книжный Маяк Петербурга" состоялся в 2020 году. Его организаторы поставили целью создание условий, при которых 80% жителей РФ читали бы минимум по 12 книг в год.

Ранее стали известны даты проведения VK Fest в 2023 году.

Фото: ВКонтакте / Книжный маяк Петербурга