Фестиваль ”Калейдоскоп вкуса" во Всеволожске порадует гостей национальными блюдами

Также мероприятие запомнится концертом и огненным шоу.

В субботу, 1 августа, в честь 93-летия Ленинградской области во Всеволожске состоится гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса". Подробности проведения сообщил глава районной администрации Андрей Низовский, разместив запись в своём профиле ВКонтакте.

По словам руководителя, гости фестиваля смогут попробовать самые яркие блюда национальных кухонь мира. Среди них - баран на вертеле, паэлья и традиционная кухня народов, проживавших на территории 47-ого региона.

Также интересной особенностью программы станет проведение мастер-классов и концерт с приглашённой звездой - Игорем Корнелюком. Также на сцене развернутся барабанное и огненное шоу.

Добавим, что Всеволожска не будут отбирать статус столицы Ленобласти до 2022 года.

Фото: Pixabay