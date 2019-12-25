С 5 по 7 августа будет запрещена остановка транспорта на набережной реки Мойки.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что фестиваль "Фонтанка SUP" ограничит движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в КРТИ.

В ведомстве заявили, что с 5 по 7 августа будет запрещена остановка транспорта на набережной реки Мойки. Также автомобиль нельзя будет оставлять на набережной Лебяжьей канавки с 7 по 8 августа. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать от первого до второго Садового моста.

Отметим, что КРТИ опубликовал на своем сайте подробные схемы объезда.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в День ВДВ обошлось без инцидентов с фонтанами.

Фото:Фонтанка SUP/вк