Фестиваль "Бродский DRIVE" пройдет дистанционно

Деньги за билеты вернут в полном объеме.

Стало известно, что джазовый фестиваль "Бродский DRIVE" пройдет в онлайн-формате. Первые выступления начались еще 17 июля в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Зрители могут увидеть трансляции только в интернете: вход на концерт закрыт.

Организаторы мероприятия отметили, что деньги за билеты вернут в полном объеме. Фестиваль решили провести на странице музея из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что Рома "Зверь" устроил импровизированный концерт на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv