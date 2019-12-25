Решение приняли из соображений безопасности.

Акция "Бессмертный полк" в Подмосковье пройдет в онлайн-формате в 2025 году. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что решение приняли с правоохранительным блоком из соображений безопасности. Он подчеркнул, что власти Подмосковья будут "информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в очень важном и традиционном мероприятии". По его словам, онлайн-шествие тоже востребовано и объединяет миллионы людей.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье нашли новые свидетельства подвигов советских летчиков.

Фото: moypolk.ru