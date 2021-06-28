Ферстаппен выиграл гонку "Формулы-1" в Австрии

Следующий этап пройдет со 2 по 4 июля.

Нидерландский пилот "Формулы-1", который выступает за команду "Ред Булд", Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Штирии.

Вторым финишную черту пересек пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров его напарник Валттери Боттас, оставив чуть позади мексиканца Серхио Пересу.

Российский гонщик Никита Мазепин занял последнее место. Он пришел к финишу 18-м по счету.

Следующий, девятый, этап чемпионата мира пройдет в Австрии со 2 по 4 июля.

Ранее болельщица спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс".

Видео: YouTube / FORMULA 1