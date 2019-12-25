Фермеры Ленобласти вышли на лучшие показатели по выращиванию овощей за десятилетие

На поддержку сельского хозяйства было направлено более 7 миллиардов рублей.

Работники сельского хозяйства в Ленинградской области смогли выйти на лучший за 10 лет показатель сбора овощей из открытого грунта: так, в 2019 году было выращено 55,1 тонн овощных культур. Об этом сообщил зампред областного правительства, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко во время заседания администрации.

В рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" аграрии получили свыше 7 миллиардов рублей. Малащенко отметил, что эти вложения окупились: в казну региона ввернулось более 11 миллиардов рублей

Сейчас АПК Ленобласти состоит из 548 предприятий, объем производства которых в 2019 году составил 103 миллиарда рублей. Кроме того, фермерские хозяйства региона уже заняли первое место в стране по производству яиц и молочной продуктивности коров, второе - по поголовью птицы, и третье - по выращиванию форели.

Ранее мы рассказали о том, что детские сады в Ленобласти не откроются в начале июня.

Фото: Piter.TV