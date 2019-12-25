Детские сады в Ленобласти не откроются в начале июня

Привычный режим работы дошкольных учреждений Ленинградской области возобновится не ранее середины июня. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
До сегодняшнего дня открытие детских садов в 47-ом регионе было намечено на 1 июня. Однако против такого решения выступил Роспотребнадзор. В связи с этим, дошкольники продолжат посещать дежурные группы в начале лета.
Ранее мы рассказали о том, что в дежурные детсады Петербурга ходят 5,5 тысяч детей.
Фото: Piter.TV
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