В дежурные детсады Петербурга ходят 5,5 тысяч детей

Беглов поручил увеличить количество мест в таких садах.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге откроют новые дежурные детские сады для детей, чьи родители работают во время пандемии. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.

По словам главы Комитета по образованию Жанны Воробьевой, в такие детские сады ходят 5,5 тысяч детей. В Северной столице функционируют 130 таких учреждений.

По словам Воробьеовой, для того, чтоб посещать такой детский сад, петербургским родителям нужно обратиться в отдел образования районной администрации.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

Фото:Piter.TV