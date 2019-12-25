  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В дежурные детсады Петербурга ходят 5,5 тысяч детей
Сегодня, 11:05
81
IRINA_CHALKINA

В дежурные детсады Петербурга ходят 5,5 тысяч детей

0 0

Беглов поручил увеличить количество мест в таких садах.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге откроют новые дежурные детские сады для детей, чьи родители работают во время пандемии. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов. 

По словам главы Комитета по образованию Жанны Воробьевой, в такие детские сады ходят 5,5 тысяч детей. В Северной столице функционируют 130 таких учреждений. 

По словам Воробьеовой, для того, чтоб посещать такой детский сад, петербургским родителям нужно обратиться в отдел образования районной администрации.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии