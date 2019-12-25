В дежурные детсады Петербурга ходят 5,5 тысяч детей

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге откроют новые дежурные детские сады для детей, чьи родители работают во время пандемии. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.
По словам главы Комитета по образованию Жанны Воробьевой, в такие детские сады ходят 5,5 тысяч детей. В Северной столице функционируют 130 таких учреждений.
По словам Воробьеовой, для того, чтоб посещать такой детский сад, петербургским родителям нужно обратиться в отдел образования районной администрации.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.
Фото:Piter.TV
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