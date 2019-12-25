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Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам
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Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам

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Градоначальник поблагодарил учителей, которые смогли перестроиться на работу в новых условиях.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга пообещали устроить праздник петербургским выпускникам. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов. 

Напомним, что из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в Петербурге отменены. 

 Я хочу сказать нашим мальчишкам и девчонкам: не расстраивайтесь. Мы постараемся устроить вам праздник на выпускной

отметил Беглов

Также градоначальник поблагодарил учителей, которые продолжили обучать маленьких петербуржцев в режиме онлайн. Беглов заявил, что в 2019 году сфера образования получила мощную поддержку от Петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что Piter.TV узнал мнение учителей о переносе ЕГЭ и дистанционной сдаче экзаменов.

Фото:pixabay

Теги: выпускные, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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