Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам

Градоначальник поблагодарил учителей, которые смогли перестроиться на работу в новых условиях.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга пообещали устроить праздник петербургским выпускникам. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в Петербурге отменены.

Я хочу сказать нашим мальчишкам и девчонкам: не расстраивайтесь. Мы постараемся устроить вам праздник на выпускной отметил Беглов

Также градоначальник поблагодарил учителей, которые продолжили обучать маленьких петербуржцев в режиме онлайн. Беглов заявил, что в 2019 году сфера образования получила мощную поддержку от Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что Piter.TV узнал мнение учителей о переносе ЕГЭ и дистанционной сдаче экзаменов.

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