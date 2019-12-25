Фермер рассказала, как правильно подготовиться к дачному сезону

По мнению эксперта, стоит обращать внимание на инструкции по выращиванию на упаковке с семенами.

Ранее стало известно, что семь из десяти видов земли оказались бракованными в Петербурге благодаря исследованию организации "Общественный контроль". Однако, по мнению специалистов, землю для рассады можно не только купить, но и сделать самому. Фермер садоводства Евгения Степшина отметила, что любой желающий может посетить встречи "Природное земледелие".

Они прекрасно обучают, как сделать почву для рассады. Из любой земли, с помощью препаратов в течение двух-трех недель можно сделать прекрасный почвогрунт. Можно узнать схемы того, сколько добавлять песка, торфа, земли, кокосового субстрата рассказала эксперт в интервью "Невским новостям".

Фермер отмечает, что не качество земли влияет на плодородие, а правильный уход за семечкой. Например, не стоит забывать про досвечивание. Эксперт рекомендует садоводам приобрести лампу или профессиональный светильник.

Также фермер рассказала, что "комнатные" саженцы прекрасно адаптируются на даче, например, перец, зелень или огурцы. Однако стоит помнить, что каждое растение важно высаживать в нужное время.

Чтобы рассаду пересадить на дачу, хорошо выращивать перец, томаты, огурец, зелень. Проще зелени ничего нет. Перцы сажают в феврале, томаты в марте, огурцы в мае отметила фермер.

Эксперт рекомендует высаживать рассаду дома до приближающихся заморозков. Как правило, последний день выпадает на 10 июня. А для того, чтобы высадить растение на грядку, необходимо запастись перчатками, лопатой и плоскорезом. По мнению эксперта, стоит обращать внимание на инструкции по выращиванию на упаковке с семенами. А также не пренебрегать советам в интернете и от знакомых.

Самое главное, не бойтесь сажать. Это очень интересно, доставляет огромное удовольствие. Можно обустроить грядки так, что они не будут отнимать много времени. Моя любимая книга — это "Розы и грабли". Там очень хорошо написано, как люди, которые далеки от садоводства, выращивают растения и у них это получается с удовольствием. Очень вдохновляющая книга заявила эксперт.

Ранее мы писали, что суд поддержал требование КГИОП восстановить дачу в "Озерках".

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